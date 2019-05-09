В Киеве произошло тройное ДТП, пострадал патрульный
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Киеве, на проспекте Героев Сталинграда, 1А, произошло тройное ДТП с участием патрульного автомобиля. В результате был госпитализирован патрульный полицейский. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Сегодня, 9 мая, примерно после полуночи на проспекте Героев Сталинграда, 1А произошло ДТП с участием трех автомобилей: Lexus, Skoda Octavia и служебным автомобилем патрульной полиции Skoda Rapid. В результате патрульный полицейский был госпитализирован", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в Ровенском районе нетрезвый водитель грузовика спровоцировал ДТП и пытался скрыться.
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