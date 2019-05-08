Автівка з пенсіонерами влетіла у вантажівку, є загиблі

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КИЇВ. 8 травня. УНН. На Миколаївщині подружжя пенсіонерів загинуло внаслідок лобового зіткнення з вантажівкою. Про це повідомляє прес-служба національної поліції в Миколаївській області, передає УНН.

"Сьогодні, 8 травня, близько 10:00 на автодорозі Н-24 "Миколаїв – Благовіщенське" Вознесенського району 83-річний водій автомобіля ВАЗ-2110, рухаючись у напрямку м. Южноукраїнськ, на виїзді з міста Вознесенськ, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Renault, що рухався у зустрічному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок автопригоди водій легковика та його 81-річна дружина від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.

Нагадаємо, двом фігурантам ДТП на Прикарпатті вручили підозри.

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