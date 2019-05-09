У Києві сталася потрійна ДТП, постраждав патрульний
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Києві, на проспекті Героїв Сталінграду, 1А, сталася потрійна ДТП за участі патрульного автомобіля. У результаті було госпіталізовано патрульного поліцейського. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.
"Сьогодні, 9 травня, приблизно після опівночі на проспекті Героїв Сталінграду, 1А сталася ДТП за участі трьох автомобілів: Lexus, Skoda Octavia та службовим автомобілем патрульної поліції Skoda Rapid. У результаті патрульного поліцейського було госпіталізовано", - проінформували у прес-службі.
Нагадаємо, у Рівненському районі нетверезий водій вантажівки спричинив ДТП і намагався втекти.
Як повідомляв УНН, на Миколаївщині подружжя пенсіонерів загинуло внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою.