П'яний водій вантажівки влетів у авто на зустрічній смузі, є постраждалі

"Сьогодні, близько четвертої години ранку на автодорозі "Київ-Чоп" водій вантажівки здійснив лобове зіткнення з мікроавтобусом, і не зупиняючись намагався втекти з місця події", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що поблизу села Велика Омеляна 34-річний водій вантажного автомобіля Volvo, рухаючись у напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мікроавтобусом Volkswagen LT35. Після цього, не зупиняючись, водій вантажівки продовжив рух, намагаючись втекти з місця події.

На лінію 102 про подію повідомили очевидці, які надали орієнтування на автомобіль і напрям його руху. Вже за кілька кілометрів від місця вчинення ДТП, екіпаж патрульних поліцейських помітив вказану вантажівку із механічними пошкодженнями і подав вимогу зупинитися.

За кермом автомобіля поліцейські виявили жителя Волинської області, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і не міг нічого пояснити. Від проходження процедури освідування чоловік відмовився.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 51-річний водій та 30-річний пасажир мікроавтобуса, жителі Івано-Франківської області. За попередньою інформацією у них діагностували переломи кінцівок. Вони перебувають в лікарні.

За фактом порушення правил дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, депутат міськради Ягодина напідпитку спричинив смертельну ДТП, в якій загинув батько та син.