Депутат міськради Ягодина напідпитку спричинив смертельну ДТП в якій загинув батько та син

КИЇВ. 7 травня. УНН. Вчора, 6 травня, на дорозі між містом Яготин та селом Сотниківка водій автомобіля Chevrolet Niva, керуючи напідпитку, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з мотоциклом Jawa, в результаті чого загинув водій та пасажир мотоциклу. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.