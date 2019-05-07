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Депутат міськради Ягодина напідпитку спричинив смертельну ДТП в якій загинув батько та син

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Вчора, 6 травня, на дорозі між містом Яготин та селом Сотниківка водій автомобіля Chevrolet Niva, керуючи напідпитку, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з мотоциклом Jawa, в результаті чого загинув водій та пасажир мотоциклу. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

“В результаті аварії водій та пасажир мотоцикла, жителі села Сотниківка, від отриманих травм загинули на місці. Тіла 32 та 57-річний чоловіків направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, за кермом автомобіля Chevrolet знаходився 32-річний житель Яготина, депутат міськради. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. На момент ДТП алкоголь в крові водія-правопорушника становив 2,0 проміле.

Автомобіль та мотоцикл вилучено в якості речових доказів та поміщено на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини смертельної ДТП. Триває слідство.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині водій автомобіля ГАЗ-66, який впав у річку Чорний Черемош, знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

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