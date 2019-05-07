Депутат горсовета Ягодина в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП в котором погиб отец и сын

КИЕВ. 7 мая. УНН. Вчера, 6 мая, на дороге между городом Яготин и селом Сотниковка водитель автомобиля Chevrolet Niva, управляя в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где спровоцировал столкновение с мотоциклом Jawa, в результате чего погиб водитель и пассажир мотоцикла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.