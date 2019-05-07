Депутат горсовета Ягодина в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП в котором погиб отец и сын
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Вчера, 6 мая, на дороге между городом Яготин и селом Сотниковка водитель автомобиля Chevrolet Niva, управляя в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где спровоцировал столкновение с мотоциклом Jawa, в результате чего погиб водитель и пассажир мотоцикла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, от полученных травм погибли на месте. Тела 32 и 57-летний мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.
Установлено, за рулем автомобиля Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. На момент ДТП алкоголь в крови водителя-правонарушителя составил 2,0 промилле.
Автомобиль и мотоцикл изъято в качестве вещественных доказательств и помещено на площадку временного задержания транспортных средств.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Продолжается следствие.
Напомним, в Ивано-Франковской области водитель автомобиля ГАЗ-66, который упал в реку Черный Черемош, находился в состоянии алкогольного опьянения.