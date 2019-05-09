Пьяный водитель грузовика влетел в авто на встречной полосе, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Ровенском районе нетрезвый водитель грузовика спровоцировал ДТП и пытался скрыться, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"Сегодня, около четырех часов утра на автодороге "Киев-Чоп" водитель грузовика совершил лобовое столкновение с микроавтобусом, и не останавливаясь пытался скрыться с места происшествия", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что вблизи села Большая Омеляна 34-летний водитель грузового автомобиля Volvo, двигаясь в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT35. После этого, не останавливаясь, водитель грузовика продолжил движение, пытаясь скрыться с места происшествия.
На линию 102 о происшествии сообщили очевидцы, которые предоставили ориентирование на автомобиль и направление его движения. Уже через несколько километров от места совершения ДТП, экипаж патрульных полицейских заметил указанную грузовик с механическими повреждениями и подал требование остановиться.
За рулем автомобиля полицейские обнаружили жителя Волынской области, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог ничего объяснить. От прохождения процедуры освидетельствования мужчина отказался.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 51-летний водитель и 30-летний пассажир микроавтобуса, жители Ивано-Франковской области. По предварительной информации у них диагностировали переломы конечностей. Они находятся в больнице.
По факту нарушения правил дорожного движения начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, депутат горсовета Ягодина навеселе вызвал смертельное ДТП, в котором погиб отец и сын.