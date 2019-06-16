В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

"Возможны изменения в работе подземки! Завтра, 16 июня, в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за временные неудобства!", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, киевлянин пытался провезти оружие в метро .