У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Києві сьогодні, 16 червня, можливі обмеження на декількох станціях метро у зв'язку з концертом на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.
"Можливі зміни у роботі підземки! Завтра, 16 червня, у зв’язку із проведенням концерту на НСК "Олімпійський" можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Так, після закінчення концерту, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за тимчасові незручності!", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, киянин намагався провезти зброю у метро.