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Киянин намагався провезти зброю у метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. У київському метрополітені поліція вилучила у 33-річного жителя столиці зброю та боєприпаси. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Киянин намагався провезти зброю у метро

Уточнюється, що подія сталася на станції метро "Харківська". Поліцейський, який ніс службу у підземці, помітив підозрілого чоловіка, який помітно нервував. Його зупинили та запросили до кімнати поліції.

За словами начальника управління поліції метрополітену Михайла Ніконова, під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила у сумці чоловіка пістолет та набої. Було ухвалено рішення провести невідкладний обшук за місцем мешкання правопорушника.

"У результаті процесуальної дії у його квартирі в Шевченківському районі столиці вилучили ще один пістолет та 50 патронів", - розповіли у поліції.

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Правоохоронці встановили, що зловмисник – 33-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом. За його словами, зброю та боєприпаси він купив через мережу Інтернет.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Після проведення експертного дослідження вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігурантові про підозру. За вчинення таких протиправних дій киянину загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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