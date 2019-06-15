Киевлянин пытался провезти оружие в метро

Уточняется, что это произошло на станции метро "Харьковская". Полицейский, который нес службу в подземке, заметил подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Его остановили и пригласили в комнату полиции.

По словам начальника управления полиции метрополитена Михаила Никонова, во время поверхностного осмотра следственно-оперативная группа обнаружила в сумке мужчины пистолет и патроны. Было принято решение провести неотложный обыск по месту жительства правонарушителя.

"В результате процессуального действия в его квартире в Шевченковском районе столицы изъяли еще один пистолет и 50 патронов", - рассказали в полиции.

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Правоохранители установили, что злоумышленник - 33-летний киевлянин, который ранее не имел проблем с законом. По его словам, оружие и боеприпасы он купил через Интернет.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. После проведения экспертного исследования будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. За совершение таких противоправных действий киевлянину грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.