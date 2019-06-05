У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з рушниці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Вчора, 4 червня, 46-річний чоловік, перебуваючи на балконі власної квартири в одному з будинків на пр. ім. О.Поля у Дніпрі разом з жінкою, грубо порушуючи громадський порядок, здійснив декілька пострілів з мисливської рушниці в повітря.
Його затримали в порядку ст. 208 КПК України, за фактом вчинення хуліганських дій (ч.4 ст.296 КК України) вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні вказаного злочину та обранні запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, двом поліцейським оголосили підозру за стрілянину у 5-річного хлопчика.