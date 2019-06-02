Двом поліцейським оголосили підозру за стрілянину у 5-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Про підозру повідомили двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції за поранення з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.
"За процесуального керівництва прокуратури Київської області, сьогодні, 2 червня, слідчим Державного бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", - проінформували у прокуратурі.
За даними слідства, що вказані працівники патрульної поліції 31 травня поточного року в м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої. Потім вони домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди.
"Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де розважалися поліцейські. Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікувального закладу", - зазначили у відомстві.
Наразі прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.
Досудове розслідування триває та перебуває на контролі.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу.
Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України.