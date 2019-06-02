Двум полицейским объявили подозрение за стрельбу в 5-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. О подозрении сообщили двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции за ранение из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, сегодня, 2 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - проинформировали в прокуратуре.
По данным следствия, указанные сотрудники патрульной полиции 31 мая текущего года в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки. Затем они договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.
"В результате осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение", - отметили в ведомстве.
Сейчас прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.
Досудебное расследование продолжается и находится на контроле.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранение головы вследствие случайного выстрела.
Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
Двух подозреваемых в этом полицейских задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.