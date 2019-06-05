В Днепре мужчина устроил стрельбу из ружья
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Днепре мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Вчера, 4 июня, 46-летний мужчина, находясь на балконе своей квартиры в одном из домов на пр. им. А.Поля в Днепре вместе с женщиной, грубо нарушая общественный порядок, совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух.
Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, по факту совершения хулиганских действий (ч.4 ст.296 УК Украины) решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, двум полицейским объявили подозрение за стрельбу в 5-летнего мальчика.