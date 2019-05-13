В Киеве семь районов останутся без горячей воды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В связи с плановыми гидравлическими испытаниями для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период, семь районов столицы останутся без горячего водоснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевтеплоэнерго.
"С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточниках "СТ-2". Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах. А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках: РК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5". Поэтому в связи с испытаниями горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение апреля в Украине незначительно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг за счет повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также на содержание домов и придомовых территорий.