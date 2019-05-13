В Киеве семь районов останутся без горячей воды

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53534 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80618 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96765 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101514 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124970 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138150 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144712 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130175 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве семь районов останутся без горячей воды

В Киеве семь районов останутся без горячей воды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В связи с плановыми гидравлическими испытаниями для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период, семь районов столицы останутся без горячего водоснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевтеплоэнерго.

"С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточниках "СТ-2". Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах. А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках: РК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5". Поэтому в связи с испытаниями горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение апреля в Украине незначительно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг за счет повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также на содержание домов и придомовых территорий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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