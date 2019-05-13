У Києві сім районів залишаться без гарячої води

“З 13 травня проведення гідравлічних випробувань буде розпочато на теплоджерелі „СТ-2“. Через це послуги з централізованого гарячого водопостачання тимчасово будуть відсутні в Оболонському і Подільському районах. А з 14 травня випробування будуть проходити на теплоджерелах: РК „Молодь“, „СТ-1“ і „ТЕЦ-5“. Тому у зв’язку з випробуваннями гаряче водопостачання тимчасово буде відсутнє в Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Печерському і Дарницькому районах”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом квітня в Україні незначно зросла вартість житлово-комунальних послуг за рахунок підняття тарифів на водопостачання та водовідведення, а також на утримання будинків та прибудинкових територій.



