В Киеве приземлился самолет с украинскими врачами, прибывшими из Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В аэропорту Жуляны в Киеве приземлился самолет с украинскими врачами, которые вернулись из Италии, где помогали в борьбе с коронавирусом. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Только что в Киеве, в аэропорту Жуляны, сел самолет Нацгвардии с украинскими медиками, вернувшимимся из Италии", - говорится в сообщении Геращенко.
Как сообщал УНН ранее, группа украинских медиков, которая несколько недель назад отправилась на помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращается из Италии. После этого их отправят на обсервацию.
Добавим, 4 апреля в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.