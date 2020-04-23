В Киеве приземлился самолет с украинскими врачами, прибывшими из Италии

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В аэропорту Жуляны в Киеве приземлился самолет с украинскими врачами, которые вернулись из Италии, где помогали в борьбе с коронавирусом. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.