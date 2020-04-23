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В Киеве приземлился самолет с украинскими врачами, прибывшими из Италии

В Киеве приземлился самолет с украинскими врачами, прибывшими из Италии

Киев  •  УНН

 • 17017 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В аэропорту Жуляны в Киеве приземлился самолет с украинскими врачами, которые вернулись из Италии, где помогали в борьбе с коронавирусом. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Только что в Киеве, в аэропорту Жуляны, сел самолет Нацгвардии с украинскими медиками, вернувшимимся из Италии", - говорится в сообщении Геращенко.

Как сообщал УНН ранее, группа украинских медиков, которая несколько недель назад отправилась на помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращается из Италии. После этого их отправят на обсервацию.

Добавим, 4 апреля в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

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