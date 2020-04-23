Українські медики сьогодні повертаються з Італії: їх відправлять на обсервацію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Група українських медиків, яка кілька тижнів тому відправилася на допомогу італійським колегам у боротьбі з COVID-19, сьогодні повертається з Італії. Після цього їх відправлять на обсервацію. Про це з посиланням на інформацію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова повідомили у пресслужбі Глави держави за підсумками чергової наради з протидії коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН.
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"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що сьогодні з Італії прибувають українські лікарі, які допомагали італійським колегам. Після прибуття вони вирушать на обсервацію", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 4 квітня до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.
Голова МВС Аваков повідомив, що в МЗС Італії подякували українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19.