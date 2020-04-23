Українські медики сьогодні повертаються з Італії: їх відправлять на обсервацію

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Група українських медиків, яка кілька тижнів тому відправилася на допомогу італійським колегам у боротьбі з COVID-19, сьогодні повертається з Італії. Після цього їх відправлять на обсервацію. Про це з посиланням на інформацію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова повідомили у пресслужбі Глави держави за підсумками чергової наради з протидії коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН.