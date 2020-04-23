Украинские медики сегодня возвращаются из Италии: их отправят на обсервацию

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Группа украинских медиков, которая несколько недель назад отправилась на помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращается из Италии. После этого их отправят на обсервацию. Об этом со ссылкой на информацию министра внутренних дел Арсена Авакова сообщили в пресс-службе Главы государства по итогам очередного совещания по противодействию коронавирусу под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН.