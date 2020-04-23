У Києві приземлився літак з українськими лікарями, які прибули з Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В аеропорту Жуляни у Києві приземлився літак з українськими лікарями, які повернулися з Італії, де допомагали у боротьбі з коронавірусом. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Тільки що в Києві, в аеропорту Жуляни, сів літак Нацгвардії з українськими медиками, які повернулися з Італії”, - йдеться у повідомленні Геращенка.
Як повідомляв УНН раніше, група українським медикам, яка кілька тижнів тому відправилася на допомогу італійським колегам у боротьбі з COVID-19, сьогодні повертається з Італії. Після цього їх відправлять на обсервацію.
Додамо, 4 квітня до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.