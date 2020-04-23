У Києві приземлився літак з українськими лікарями, які прибули з Італії

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В аеропорту Жуляни у Києві приземлився літак з українськими лікарями, які повернулися з Італії, де допомагали у боротьбі з коронавірусом. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.