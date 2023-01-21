В Киеве умеренно увеличивается генерация: новые графики для Киева и области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В ДТЭК сообщили, что генерация на следующий день, 22 января, составляет 67%. Это на 4% больше чем в предыдущий день и на 7% двумя днями ранее. Также это позволит проводить отключения в стабилизационных графиках, пишет УНН.
Детали
В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии после российских атак.
На 22 января НЭК "Укрэнерго" предоставил ограничения потребления для Киева на уровне 985 МВт в день и 627 МВт на ночь. В пиковые часы нагрузки при текущей температуре воздуха это 67% от потребности электроэнергии города включая бытовых потребителей, промышленность и критическую инфраструктуру.
Такой лимит электропотребления позволит проводить отключения в стабилизационных графиках.
Их можно найти на сайте ДТЭК Киевские электросети по ссылке.
Напомним
Сегодня, 21 января, ограничение по электроэнергии по Киеву в 927 МВт в день (615 МВт ночью), это позволило закрыть 63% потребности в свете. По информации Минэнергетики Украины, удалось несколько увеличить генерацию в системе, поскольку энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции.
В Киеве и области в четверг, 19 января, вернулись к графикам отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. В компании заявили, что каждый вечер будут публиковать новые графики, по которым будут подавать свет потребителям.