В Киеве умеренно увеличивается генерация: новые графики для Киева и области

Детали

В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии после российских атак.

На 22 января НЭК "Укрэнерго" предоставил ограничения потребления для Киева на уровне 985 МВт в день и 627 МВт на ночь. В пиковые часы нагрузки при текущей температуре воздуха это 67% от потребности электроэнергии города включая бытовых потребителей, промышленность и критическую инфраструктуру.

Такой лимит электропотребления позволит проводить отключения в стабилизационных графиках.

Их можно найти на сайте ДТЭК Киевские электросети по ссылке.

Напомним

Сегодня, 21 января, ограничение по электроэнергии по Киеву в 927 МВт в день (615 МВт ночью), это позволило закрыть 63% потребности в свете. По информации Минэнергетики Украины, удалось несколько увеличить генерацию в системе, поскольку энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции.

В Киеве и области в четверг, 19 января, вернулись к графикам отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. В компании заявили, что каждый вечер будут публиковать новые графики, по которым будут подавать свет потребителям.