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Енергетики відремонтували деякі пошкоджені підстанції під час атак — Yasno

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. На завтра, 21 січня, обмеження з електроенергії по Києву в 927 МВт на день (615 МВт вночі), це закриє 63% потреби у світлі. За інформацією Міненергетики України, вдалося дещо збільшити генерацію в системі, оскільки енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції. Про це повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко, УНН.

Енергетики відремонтували деякі пошкоджені підстанції під час атак — Yasno

Деталі

У порівнянні з попереднім днем, генерація збільшилася на 3%. За 20 січня НЕК Укренерго дало на Київ 952 МВт для споживання. Це покрило 60% потреб міста, Чиновник також детально розповів саме про джерела генерації електроенергії в Україні.

За його словами, гідроелектростанції — це досить недороге джерело електроенергії, мають невичерпний ресурс, на який не потрібно витрачати кошти. Ці станції є досить екологічними. Але не можуть виробляти світло безперервно. Їх використовують для запуску систем.

На відміну від ГЕС, теплоелектростанції потребують ресурси: вугілля, газ тощо. Електроенергія, вироблена ТЕС є досить дорогою. Їх робота не залежить від зовнішніх чинників.

Атомні електростанції мають генератор у вигляді реактора, працюють на ядерному паливі. Є дорогими у будівництві та потребують значного ресурсу в обслуговуванні. Виробляють значні обсяги електроенергії, яка є відносно недорогою.

Вітрові та сонячні електростанції потребують спеціальних умов використання та роботи. Часто є ресурсомісткими. Електроенергія, яку вони виробляють не є дорогою. Зрозуміло що дуже сильно залежать від зовнішніх чинників.

Нагадаємо

У Києві та області у четвер, 19 січня, повернулися до графіків відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК. У компанії заявили, що кожного вечора будуть публікувати нові графіки, за якими будуть подавати світло споживачам.

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