Энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции - Yasno

Детали

По сравнению с предыдущим днем, генерация увеличилась на 3%. За 20 января НЭК Укрэнерго дало на Киев 952 МВт для потребления. Это покрыло 60% потребностей города, Чиновник также подробно рассказал именно об источниках генерации электроэнергии в Украине.

По его словам, гидроэлектростанции — это достаточно недорогой источник электроэнергии, имеют неисчерпаемый ресурс, на который не нужно тратить средства. Эти станции являются достаточно экологичными. Но не могут производить свет непрерывно. Их используют для запуска систем.

В отличие от ГЭС, теплоэлектростанции нуждаются в ресурсах: уголь, газ и т. Д. Электроэнергия, произведенная ТЭС является достаточно дорогой. Их работа не зависит от внешних факторов.

Атомные электростанции имеют генератор в виде реактора, работают на ядерном топливе. Являются дорогими в строительстве и требуют значительного ресурса в обслуживании. Производят значительные объемы электроэнергии, которая является относительно недорогой.

Ветровые и солнечные электростанции требуют специальных условий использования и работы. Часто являются ресурсоемкими. Электроэнергия, которую они производят не является дорогой. Понятно, что очень сильно зависят от внешних факторов.

Напомним

В Киеве и области в четверг, 19 января, вернулись к графикам отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. В компании заявили, что каждый вечер будут публиковать новые графики, по которым будут подавать свет потребителям.