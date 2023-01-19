У Києві завтра покриють 60% потреб споживачів у споживанні електроенергії — YASNO
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На завтра НЕК Укренерго дає на Київ 952 МВт для споживання. Це покриє 60% потреб міста, отже столиця залишається у графіках. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Коваленко, сьогоднішній день, 19 січня, у Києві діяли стабілізаційні відключення. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися.
Загалом з початку війни рівень оплат за комуналку впав. Тому обсяги коштів, які надходять для ремонтів мереж та дотримання їх у належному стані зараз також зменшилися.
Цитата
“Попри обмеження електроенергії і усі незручності, які з ними пов’язані, важливо, щоб усі вчасно сплачувати за спожиту електроенергію. Оскільки в тарифі 20% — це витрати на експлуатацію мереж”, — зазначив Коваленко.
Він зазначає. що вчасна оплата зараз допоможе підтримати енергетичну інфраструктуру.
Нагадаємо
У Києві та області у четвер, 19 січня, повернулися до графіків відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК. У компанії заявили, що кожного вечора будуть публікувати нові графіки, за якими будуть подавати світло споживачам.