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У Києві завтра покриють 60% потреб споживачів у споживанні електроенергії — YASNO

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. На завтра НЕК Укренерго дає на Київ 952 МВт для споживання. Це покриє 60% потреб міста, отже столиця залишається у графіках. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.

У Києві завтра покриють 60% потреб споживачів у споживанні електроенергії — YASNO

Деталі

Як зазначив Коваленко, сьогоднішній день, 19 січня, у Києві діяли стабілізаційні відключення. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися.

Загалом з початку війни рівень оплат за комуналку впав. Тому обсяги коштів, які надходять для ремонтів мереж та дотримання їх у належному стані зараз також зменшилися.

Цитата

“Попри обмеження електроенергії і усі незручності, які з ними пов’язані, важливо, щоб усі вчасно сплачувати за спожиту електроенергію. Оскільки в тарифі 20% — це витрати на експлуатацію мереж”, — зазначив Коваленко.

Він зазначає. що вчасна оплата зараз допоможе підтримати енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо

У Києві та області у четвер, 19 січня, повернулися до графіків відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК. У компанії заявили, що кожного вечора будуть публікувати нові графіки, за якими будуть подавати світло споживачам.

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