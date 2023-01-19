В Киеве завтра покроют 60% потребностей потребителей в потреблении электроэнергии — YASNO

Детали

Как отметил Коваленко, сегодняшний день, 19 января, в Киеве действовали стабилизационные отключения. Ограничения все еще значительные, поэтому светло-серые зоны графика также отключались.

В целом с начала войны уровень оплат за коммуналку упал. Поэтому объемы средств, которые поступают для ремонтов сетей и соблюдения их в надлежащем состоянии сейчас также уменьшились.

Цитата

“Несмотря на ограничения электроэнергии и все неудобства, которые с ними связаны, важно, чтобы все вовремя платили за потребленную электроэнергию. Поскольку в тарифе 20% — это расходы на эксплуатацию сетей”, — отметил Коваленко.

Он отмечает. что своевременная оплата сейчас поможет поддержать энергетическую инфраструктуру.

Напомним,

В Киеве и области в четверг, 19 января, вернулись к графикам отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. В компании заявили, что каждый вечер будут публиковать новые графики, по которым будут подавать свет потребителям.