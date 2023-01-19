В Киеве завтра покроют 60% потребностей потребителей в потреблении электроэнергии — YASNO
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На завтра НЭК Укрэнерго дает на Киев 952 МВт для потребления. Это покроет 60% потребностей города, а значит столица остается в графиках. Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.
Детали
Как отметил Коваленко, сегодняшний день, 19 января, в Киеве действовали стабилизационные отключения. Ограничения все еще значительные, поэтому светло-серые зоны графика также отключались.
В целом с начала войны уровень оплат за коммуналку упал. Поэтому объемы средств, которые поступают для ремонтов сетей и соблюдения их в надлежащем состоянии сейчас также уменьшились.
Цитата
“Несмотря на ограничения электроэнергии и все неудобства, которые с ними связаны, важно, чтобы все вовремя платили за потребленную электроэнергию. Поскольку в тарифе 20% — это расходы на эксплуатацию сетей”, — отметил Коваленко.
Он отмечает. что своевременная оплата сейчас поможет поддержать энергетическую инфраструктуру.
Напомним,
В Киеве и области в четверг, 19 января, вернулись к графикам отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. В компании заявили, что каждый вечер будут публиковать новые графики, по которым будут подавать свет потребителям.