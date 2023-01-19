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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 10935 перегляди

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У Києві та області повернулися до графіків відключення світла — ДТЕК

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві та області у четвер, 19 січня, повернулися до графіків відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних вимкнень, складені раніше, — діють. Про це повідомили у компаніях "Київські електромережі" і ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

У Києві та області повернулися до графіків відключення світла — ДТЕК

Деталі

Кияни можуть переглянути наявність поточних відключень світла за посиланням. Мешканці регіону також можуть перевірити відключення електропостачання у своїх населених пунктах на сайті енергопостачальної компанії.

Енергетики ДТЕК запевнили, що разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації, аби повернути генерацію.

Нагадаємо

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомляв, що Київ може повернутись до стабілізаційних графіків відключень, але дефіцит залишається значним.

Українські Національні Новини

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