У Києві та області повернулися до графіків відключення світла — ДТЕК

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Кияни можуть переглянути наявність поточних відключень світла за посиланням. Мешканці регіону також можуть перевірити відключення електропостачання у своїх населених пунктах на сайті енергопостачальної компанії.

Енергетики ДТЕК запевнили, що разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації, аби повернути генерацію.

Нагадаємо

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомляв, що Київ може повернутись до стабілізаційних графіків відключень, але дефіцит залишається значним.