В Киеве и области вернулись к графикам отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве и области в четверг, 19 января, вернулись к графикам отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, — действуют. Об этом сообщили в компаниях "Киевские электросети" и ДТЭК "Киевские региональные электросети".
Детали
Киевляне могут просмотреть наличие текущих отключений света по ссылке. Жители региона также могут проверить отключения электроснабжения в своих населенных пунктах на сайте энергоснабжающей компании.
Энергетики ДТЭК заверили, что вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, чтобы вернуть генерацию.
Напомним
Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщал, что Киев может вернуться к стабилизационным графикам отключений, но дефицит остается значительным.