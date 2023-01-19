В Киеве и области вернулись к графикам отключения света - ДТЭК

Детали

Киевляне могут просмотреть наличие текущих отключений света по ссылке. Жители региона также могут проверить отключения электроснабжения в своих населенных пунктах на сайте энергоснабжающей компании.

Энергетики ДТЭК заверили, что вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, чтобы вернуть генерацию.

Напомним

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщал, что Киев может вернуться к стабилизационным графикам отключений, но дефицит остается значительным.