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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Киеве и области вернулись к графикам отключения света - ДТЭК

Киев • УНН

 • 1820998 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве и области в четверг, 19 января, вернулись к графикам отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, — действуют. Об этом сообщили в компаниях "Киевские электросети" и ДТЭК "Киевские региональные электросети".

В Киеве и области вернулись к графикам отключения света - ДТЭК

Детали

Киевляне могут просмотреть наличие текущих отключений света по ссылке. Жители региона также могут проверить отключения электроснабжения в своих населенных пунктах на сайте энергоснабжающей компании.

Энергетики ДТЭК заверили, что вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, чтобы вернуть генерацию.

Напомним

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщал, что Киев может вернуться к стабилизационным графикам отключений, но дефицит остается значительным.

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