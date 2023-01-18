Київ вже завтра може повернутись до стабілізаційних графіків відключень - YASNO
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Уже завтра Київ може повернутись до стабілізаційних графіків відключень, але дефіцит залишається значним. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.
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"Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього. Проте дефіцит залишається значним", - написав Коваленко.
За його словами, сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень, а на завтра НЕК дає обмеження у 938 МВт.
"Це означає, що відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку", - додав гендиректор Yasno.
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Доповнення
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