Споживання електрики має знизитися, але аварійні відключення вже у 8 областях - Укренерго

Деталі

За даними Укренерго:



Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж учора. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні.

електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж учора. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні.

Причина дефіциту : внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій.

: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій.

Обмеження споживання і відключення : до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

споживання і : до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

"Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України. Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго", - зазначають у компанії.



Ремонтні роботи : іде постійна робота над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше, вказали в НЕК.

: іде постійна робота над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше, вказали в НЕК.

Доповнення

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.