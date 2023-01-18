Потребление электричества должно снизиться, но аварийные отключения уже в 8 областях - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Потребление электроэнергии в Украине прогнозируется несколько меньшим, чем вчера. Дефицит мощности в энергосистеме существенный. Из-за превышения лимитов аварийные отключения введены в 8 областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго:
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- Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньшим, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Сейчас генерация не покрывает четверть потребления в стране.
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- Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций.
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- Ограничение потребления и отключения: всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.
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"Сейчас из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины. Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго", - отмечают в компании.
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- Ремонтные работы: идет постоянная работа над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого следующего ракетного или удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, указали в НЭК.
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Дополнение
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.