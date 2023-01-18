Потребление электричества должно снизиться, но аварийные отключения уже в 8 областях - Укрэнерго

Детали

По данным Укрэнерго:



Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньшим, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Сейчас генерация не покрывает четверть потребления в стране.

электроэнергии: прогнозируется несколько меньшим, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Сейчас генерация не покрывает четверть потребления в стране.

Причина дефицита : в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций.

: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций.

Ограничение потребления и отключения : всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.

потребления и : всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки.

"Сейчас из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины. Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго", - отмечают в компании.



Ремонтные работы : идет постоянная работа над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого следующего ракетного или удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, указали в НЭК.

: идет постоянная работа над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого следующего ракетного или удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, указали в НЭК.

Дополнение

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.