Киев уже завтра может вернуться к стабилизационным графикам отключений - YASNO
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Уже завтра Киев может вернуться к стабилизационным графикам отключений, но дефицит остается значительным. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.
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"Очередной день в экстренных отключениях в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включается в него. Однако дефицит остается значительным", - написал Коваленко.
По его словам, сегодня объемы потребления составили 952 МВт днем, а на завтра НЭК дает ограничение в 938 МВт.
"Это означает, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графика", - добавил гендиректор Yasno.
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Дополнение
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.