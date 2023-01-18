Киев уже завтра может вернуться к стабилизационным графикам отключений - YASNO

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"Очередной день в экстренных отключениях в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включается в него. Однако дефицит остается значительным", - написал Коваленко.

По его словам, сегодня объемы потребления составили 952 МВт днем, а на завтра НЭК дает ограничение в 938 МВт.

"Это означает, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графика", - добавил гендиректор Yasno.

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Дополнение

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.