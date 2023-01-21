У Києві помірно збільшується генерація: нові графіки для Києва та області

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В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак.

На 22 січня НЕК "Укренерго" надав обмеження споживання для Києва на рівні 985 МВт на день та 627 МВт на ніч. В пікові години навантаження при поточній температурі повітря це 67% від потреби електроенергії міста включаючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру.

Такий ліміт електроспоживання дозволить проводити відключення в стабілізаційних графіках.

Їх можна віднайти на сайті ДТЕК Київські електромережі за посиланням.

Нагадаємо

Сьогодні, 21 січня, обмеження з електроенергії по Києву в 927 МВт на день (615 МВт вночі), це дало змогу закрити 63% потреби у світлі. За інформацією Міненергетики України, вдалося дещо збільшити генерацію в системі, оскільки енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції.

У Києві та області у четвер, 19 січня, повернулися до графіків відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК. У компанії заявили, що кожного вечора будуть публікувати нові графіки, за якими будуть подавати світло споживачам.