В Киеве стало больше аппаратов искусственной вентиляции легких
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Столица сегодня имеет уже более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких - на 100 больше чем вчера. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.
"Об аппаратах искусственной вентиляции легких - их у нас уже более 300. Если вчера я докладывал, что в Киеве их было чуть более 200, то сейчас мы уже увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал Кличко.
Мэр напомнил, что вчера медучреждениям столицы было передано 39 новых карет скорой помощи, которые приобрел город.
"Они оснащены самым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких", - добавил он.
Напомним, вчера мэр Киева передал 39 новых спецавтомобилей скорой помощи для нужд службы экстренной медицины столицы, а также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса.