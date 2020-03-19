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Віталій Кличко передав столичним медикам 39 нових "швидких" і 2 експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Мер Києва передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу.

“Столиця посилює оснащеність і можливості медичних установ міста. Ми купуємо необхідне обладнання. Проводимо ремонти в лікарнях. Закуповуємо нові „швидкі“. Сьогодні передаємо медустановам 39 нових карет швидкої допомоги, закуплених містом. А також дві експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу. Їх закупили, щоб встановити в аеропортах „Бориспіль“ та імені Ігоря Сікорського. Але оскільки аеропорти поки закриті, ми передаємо це устаткування в Олександрівську лікарню та міську лікарню № 9”, — сказав Віталій Кличко під час передачі спецавто в мерії столиці.

Він додав, що ці експрес-лабораторії дають більш достовірний результат і можливість провести діагностику за допомогою забору слини. Результат тесту можна отримати за 40 хвилин, його достовірність — 97-99 відсотків. Такі пересувні лабораторії також допомагають визначати безсимптомних носіїв вірусу або потенційно інфікованих пацієнтів.

Такі лабораторії iPonatic застосовують сьогодні в 12 країнах світу для діагностики коронавірусу: зокрема, у Франції, Японії, Таїланді, Монголії, Ірані та інших. Ще 10 таких експрес-лабораторій Київ придбав і очікує отримати протягом двох найближчих тижнів.

Що стосується “швидких”, то автомобілі відносяться до класу безпеки і екологічності Євро-5 і відповідають сучасним вимогам екстреної медицини. В авто встановлені такі необхідні сьогодні апарати штучної вентиляції легенів, дефібрилятори з моніторами основних життєвих показників пацієнтів. Також є діагностичне обладнання, яке ще під час транспортування пацієнта допоможе поставити попередній діагноз і передати його лікарям медичної установи, куди доставляють хворого. Всі авто оснащені системами стабілізації, щоб під час руху і лікарі, і пацієнти почували себе комфортно, щоб була можливість здійснити всі необхідні маніпуляції.

“Ми постійно оновлюємо парк спецмашин екстреної медицини столиці. І сьогодні у наших медиків є 298 сучасних автомобілів. За цим показником ми наблизилися до рівня вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я — одна карета швидкої допомоги на 10 000 жителів. Дуже важливо, щоб наші медики мали такі авто в нинішніх умовах, коли навантаження на них збільшиться в разі поширення коронавірусу, щоб надавати допомогу людям і рятувати життя киян”, — додав мер Києва.

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