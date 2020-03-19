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Виталий Кличко передал столичным медикам 39 новых "скорых" и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Виталий Кличко передал столичным медикам 39 новых "скорых" и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13068 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Мэр Киева передал 39 новых спецавтомобилей скорой помощи для нужд службы экстренной медицины столицы, а также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса.

“Столица усиливает оснащенность и возможности медицинских учреждений города. Мы покупаем необходимое оборудование. Проводим ремонты в больницах. Закупаем новые „скорые“. Сегодня передаем медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, закупленных городом. А также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах „Борисполь“ и имени Игоря Сикорского. Но поскольку аэропорты пока закрыты, мы передаем это оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу № 9”, — сказал Виталий Кличко во время передачи спецавто в мэрии столицы.

Он добавил, что эти экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность провести диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность — 97-99 процентов. Такие передвижные лаборатории также помогают определять бессимптомных носителей вируса или потенциально инфицированных пациентов.

Такие лаборатории iPonatic применяют сегодня в 12 странах мира для диагностики коронавируса: в частности, во Франции, Японии, Таиланде, Монголии, Иране и других. Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает получить в течение двух ближайших недель.

Что касается “скорых”, то автомобили относятся к классу безопасности и экологичности Евро-5 и соответствуют современным требованиям экстренной медицины. В авто установлены такие необходимые сегодня аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы с мониторами основных жизненных показателей пациентов. Также есть диагностическое оборудование, которое еще во время транспортировки пациента поможет поставить предварительный диагноз и передать его врачам медицинского учреждения, куда доставляют больного. Все авто оснащены системами стабилизации, чтобы во время движения и врачи, и пациенты чувствовали себя комфортно, чтобы была возможность осуществить все необходимые манипуляции.

“Мы постоянно обновляем парк спецмашин экстренной медицины столицы. И сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей. По этому показателю мы приблизились к уровню требований Всемирной организации здравоохранения — одна карета скорой помощи на 10 000 жителей. Очень важно, чтобы наши медики имели такие авто в нынешних условиях, когда нагрузка на них увеличится в случае распространения коронавируса, чтобы оказывать помощь людям и спасать жизни киевлян”, — добавил мэр Киева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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