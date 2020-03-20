У Києві побільшало апаратів штучної вентиляції легенів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Столиця на сьогодні має вже понад 300 апаратів штучної вентиляції легенів - на 100 більше від учора. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.
"Щодо апаратів штучної вентиляції легенів - їх у нас вже понад 300. Якщо вчора я доповідав, у Києві їх було трохи більше 200, то зараз ми вже збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легенів", - сказав Кличко.
Міський голова нагадав, що вчора медзакладам столиці було передано 39 нових карет швидкої допомоги, які придбало місто.
"Вони оснащені найсучаснішим обладнанням, у тому числі апаратами штучної вентиляції легенів", - додав він.
Нагадаємо, учора мер Києва передав 39 нових спецавтомобілів швидкої допомоги для потреб служби екстреної медицини столиці, а також дві експрес-лабораторії для діагностики коронавірусу.