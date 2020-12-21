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В Киеве избили двух медиков

Киев • УНН

 • 17287 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В столице "пострадавший" нанес телесные повреждения двум медикам, которые пытались оказать ему медицинскую помощь в карете "скорой". Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, информирует УНН.

В Киеве избили двух медиков

"Предварительно установлено, что злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи, по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете "скорой", мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил с ними конфликт. В результате двое медиков получили телесные повреждения", - отметили в МВД.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в территориальное управление полиции. Им оказался 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области.

Правоохранители отмечают, что собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями начато два уголовных производства по части 1 статьи 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы совершения данного уголовного преступления.

Напомним, в Одесской области мужчина избил полицейского и натравил на другого овчарку.

Также недавно в сети распространилось видео из села Потелич Львовской области, на котором учительница применяет по отношению к ученику физическую силу через подзатыльники. Учительницу уволили.

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