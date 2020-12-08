Вчительку, яка на Львівщині побила учня, звільнили
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вчительку школи в селі Потелич на Львівщині, яка застосувала фізичну силу стосовно 11-річного учня, звільнили з роботи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Жовківської районної державної адміністрації.
"Жовківська районна державна адміністрація інформує щодо інциденту, який мав місце у навчальному закладі с.Потелич.
Комісія вважає недопустимим та неправомірним у педагогічній практиці вчителя такі дії та рекомендує:
• даний інцидент обговорити на нараді при директору школи;
• видати відповідний наказ;
• практичному психологу школи провести роботу з учнівським та педагогічним колективами;
• вважає за недоцільне продовження педагогічної професійної діяльності вчителя та порушує клопотання про її звільнення.
Згідно наказу 64-к Потелицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вирішено звільнити з посади заступника директора з виховної роботи, 07.12.2020р. за згодою двох сторін", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у мережі поширилося відео із села Потелич Львівської області, на якому вчителька застосовує стосовно учня фізичну силу через запотиличники.
Як повідомлялося, правоохоронці Львівщини проводять перевірку навчального закладу, де вчителька застосувала фізичну силу стосовно 11-річного учня.