Запотиличники від вчительки: у поліції прокоментували побиття учня на Львівщині

“Встановлено, що подія сталася 3 грудня під час перерви у шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному з сіл (Жовківського — ред.) району. Також правоохоронці встановили вчительку та 11-річного учня. Очевидцями події були інші діти. На цей час із заявою про вчинення правопорушення до поліції батьки хлопчика не зверталися. Правоохоронці повідомили про подію працівникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації”, - йдеться в заяві поліцейських.

Зазначається, що за цим фактом співробітники ювенальної превенції спільно зі слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку.

Наразі проводиться опитування учасників та очевидців події у присутності батьків та психолога для встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, у мережі поширилося відео із села Потелич Львівської області, на якому вчителька застосовує відносно учня фізичну силу через запотиличники.

Додамо, перед початком навчального року Міністерство освіти і науки України надіслало департаментам освіти і науки обласних та місцевих адміністрацій рекомендації щодо протидії булінгу серед школярів.