Подзатыльники от учительницы: в полиции прокомментировали избиение ученика во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Правоохранители Львовской области проводят проверку учебного заведения, где учительница применила физическую силу в отношении 11-летнего ученика. Об этом сообщили в полиции Львовской области, информирует УНН.
"Установлено, что инцидент произошел 3 декабря во время перерыва в шестом классе средней общеобразовательной школы, расположенной в одном из сел (Жовкивского - ред.) района. Также правоохранители установили учительницу и 11-летнего ученика. Очевидцами события были другие дети. В настоящее время с заявлением о совершении правонарушения в полицию родители мальчика не обращались. Правоохранители сообщили о происшествии сотрудникам Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации", - говорится в заявлении полицейских.
Отмечается, что по данному факту сотрудники ювенальной превенции совместно со следователями Жовковского отделения полиции проводят проверку.
Сейчас проводится опрос участников и очевидцев происшествия в присутствии родителей и психолога для установления всех обстоятельств.
Напомним, в сети распространилось видео из села Потелич Львовской области, на котором учительница применяет в отношении ученика физическую силу через подзатыльники.
Добавим, перед началом учебного года Министерство образования и науки Украины направило департаментам образования и науки областных и местных администраций рекомендации по противодействию буллинг среди школьников.