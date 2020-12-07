"Яке ти маєш право?": на Львівщині вчителька надавала "підзатильників" учневі

"Село Потелич, Львівська область, Жовківський район. Учителька української мови та літератури почала давати "підзатильники" дитині", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як жінка, яка, за інформацією першоджерела, є вчителькою української мови та літератури, застосовує відносно учня фізичну сили, б'ючи хлопця так званими "підзатильниками" та викрикуючи при цьому "Яке ти маєш право?".

Точної причини конфлікту між учнем та вчителькою наразі невідомо. У поліції також не коментували обставини цієї події.

Нагадаємо, перед початком навчального року Міністерство освіти і науки України надіслало департаментам освіти і науки обласних та місцевих адміністрацій рекомендації щодо протидії булінгу серед школярів.

Додамо, що на початку вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині почали розслідувати трагічну загибель школярки. Версію щодо булінгу відкинули, адже дитина мала гарні оцінки, ознак цькування однокласниками не було.