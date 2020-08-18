Як уникнути дитячого булінгу: МОН розіслало інструкції у школи

"Щоб протидіяти будь-яким конфліктам (булінгу) серед учасників освітнього процесу в школі, МОН рекомендує практичні кроки впровадження концепції "Безпечна і дружня до дитини школа" у закладах освіти в 2020/2021 навчальному році. Рекомендації надіслані департаментам освіти обласних та місцевих адміністрацій та розміщені на сайті МОН", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концепція містить онлайн-інструмент "Експрес-оцінювання" для здійснення моніторингу актуального стану безпечного освітнього середовища та отримання інформації про рівень безпеки.

"Найефективнішим інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) в закладах освіти є профілактика. Варто створити у школі атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу", - додали в МОН.

Нагадаємо, у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні роз’яснили різницю між жартом та булінгом, зокрема в інтернеті. Якщо хтось відчуває образу, а жартівник не зупиняється – жарт зайшов занадто далеко, і це може бути булінгом.