"Какое ты имеешь право?": во Львовской области учительница надавала "подзатыльников" ученику
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В сети распространилось видео из села Потелыч Львовской области, на котором учительница применяет в отношении ученика физическую силу через "подзатыльники". Об этом в Facebook проинформировало "Львов Сити", передает УНН.
"Деревня Потелыч, Львовская область, Жолковский район. Учительница украинского языка и литературы начала давать "подзатыльники" ребенку", - говорится в сообщении.
На видео видно, как женщина, которая, по информации первоисточника, является учительницей украинского языка и литературы, применяет в отношении ученика физическую силу, избивая парня так называемыми "подзатыльниками" и выкрикивая при этом "Какое ты имеешь право?".
Точная причина конфликта между учеником и учительницей пока неизвестна. В полиции также не комментировали обстоятельства этого события.
Напомним, перед началом учебного года Министерство образования и науки Украины направило департаментам образования и науки областных и местных администраций рекомендации по противодействию буллингу среди школьников.
Добавим, что в начале сентября в Кривом Роге в Днепропетровской области начали расследовать трагическую гибель школьницы. Версию о буллинге отвергли, ведь ребенок имел хорошие оценки, признаков травли одноклассниками не было.