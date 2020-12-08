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Учительницу, которая во Львовской области побила ученика, уволили

Учительницу, которая во Львовской области побила ученика, уволили

Киев  •  УНН

 • 15392 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Учительницу школы в селе Потелич во Львовской области, которая применила физическую силу в отношении 11-летнего ученика, уволили с работы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Жовковской райгосадминистрации.

"Жовковская районная государственная администрация информирует об инциденте, который имел место в учебном заведении с.Потелич.

Комиссия считает недопустимым и неправомерным в педагогической практике учителя такие действия и рекомендует:

• данный инцидент обсудить на совещании при директоре школы;

• издать соответствующий приказ;

• практическому психологу школы провести работу с ученическим и педагогическим коллективами;

• считает нецелесообразным продолжение педагогической профессиональной деятельности учителя и ходатайствует об ее увольнении.

Согласно приказу 64-к Потелицкой ООШ I-III ступеней решено освободить от должности заместителя директора по воспитательной работе, 07.12.2020р. по соглашению двух сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, в сети распространилось видео из села Потелич Львовской области, на котором учительница применяет по отношению к ученику физическую силу через подзатыльники.

Как сообщалось, правоохранители Львовской области проводят проверку учебного заведения, где учительница применила физическую силу в отношении 11-летнего ученика.

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