Учительницу, которая во Львовской области побила ученика, уволили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Учительницу школы в селе Потелич во Львовской области, которая применила физическую силу в отношении 11-летнего ученика, уволили с работы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Жовковской райгосадминистрации.
"Жовковская районная государственная администрация информирует об инциденте, который имел место в учебном заведении с.Потелич.
Комиссия считает недопустимым и неправомерным в педагогической практике учителя такие действия и рекомендует:
• данный инцидент обсудить на совещании при директоре школы;
• издать соответствующий приказ;
• практическому психологу школы провести работу с ученическим и педагогическим коллективами;
• считает нецелесообразным продолжение педагогической профессиональной деятельности учителя и ходатайствует об ее увольнении.
Согласно приказу 64-к Потелицкой ООШ I-III ступеней решено освободить от должности заместителя директора по воспитательной работе, 07.12.2020р. по соглашению двух сторон", - говорится в сообщении.
Напомним, в сети распространилось видео из села Потелич Львовской области, на котором учительница применяет по отношению к ученику физическую силу через подзатыльники.
Как сообщалось, правоохранители Львовской области проводят проверку учебного заведения, где учительница применила физическую силу в отношении 11-летнего ученика.