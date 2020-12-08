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На Одещині чоловік побив поліцейського та нацькував на іншого вівчарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Овідіопольському районі чоловік, намагаючись втекти від правоохоронців, нацькував на одного з них вівчарку, а іншому завдав тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє пресслужба поліції Одещини, інформує УНН.

"Подія сталася під час виїзду наряду сектору реагування патрульної поліції територіального відділу поліції на відпрацювання виклику про домашнє насильство. Побачивши поліцейських правопорушник з місця події втік. Поліцейські наздогнали його біля місця мешкання. Щойно чоловік побачив, що слідом за ним приїхали правоохоронці, на одного нацькував вівчарку, а до другого кинувся у бійку”, - зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що в результаті неправомірних дій чоловіка 32-річному поліцейському були спричинені тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, струсу мозку, перелому лицьової кістки, перелому носа та закритого перелому фаланги лівої кісті. Щоб відбитися від собаки та допомогти вгамувати зловмисника, 25-річному напарнику постраждалого правоохоронця довелося знешкодити тварину з табельної зброї.

Повідомляється, що наразі за насильство щодо працівника правоохоронного органу 30-річному правопорушнику оголошено підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Окремо буде дана правова оцінка діям підозрюваного відносно колишнього родича, якого він побив прямо у того вдома.

Крім цього, за фактом використання працівником поліції вогнепальної зброї керівництво ГУНП в Одеській області ініціювало проведення службового розслідування. Правова оцінка його діям буде дана після його завершення.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з патрульними поліцейськими через відсутність маски у супермаркеті, внаслідок сутичок одного правоохоронця доправили до лікарні.

Українські Національні Новини

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