У Луцьку "антимасочник" побився з поліцією у супермаркеті

Інцидент стався напередодні пообіді. Патрульні приїхали на виклик про конфлікт між заявником та працівниками супермаркету на вулиці Конякіна.

На місці патрульні встановили, що "заявник перебував в супермаркеті без засобів індивідуального захисту, тому працівники супермаркету відмовили йому в обслуговуванні".

"Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантинні норми. Однак, останній не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутичок, один із патрульних звернувся до медичного закладу", - зазначили правоохоронці.

Також інспектори встановили, що "35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, яким здійснив стоянку на місці для водіїв з інвалідністю".

Оскільки в діях особи були виявлені й ознаки кримінального правопорушення за ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) КК України, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 44-3 (Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту) та за ч. 5 ст. 122 (Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю) КУпАП.

Додамо, в Україні за чотири дні склали близько 2,2 тис. протоколів через порушення маскового режиму.

Нагадаємо, в Україні запровадили штрафи від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.