У Луцьку "антимасочник" побився з поліцією у супермаркеті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Луцьку чоловік влаштував конфлікт з патрульними поліцейськими через відсутність маски в супермаркеті, внаслідок сутичок одного правоохоронця доправили до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Волинської області.
Інцидент стався напередодні пообіді. Патрульні приїхали на виклик про конфлікт між заявником та працівниками супермаркету на вулиці Конякіна.
На місці патрульні встановили, що "заявник перебував в супермаркеті без засобів індивідуального захисту, тому працівники супермаркету відмовили йому в обслуговуванні".
"Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантинні норми. Однак, останній не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутичок, один із патрульних звернувся до медичного закладу", - зазначили правоохоронці.
Також інспектори встановили, що "35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, яким здійснив стоянку на місці для водіїв з інвалідністю".
Оскільки в діях особи були виявлені й ознаки кримінального правопорушення за ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) КК України, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 44-3 (Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту) та за ч. 5 ст. 122 (Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю) КУпАП.
Додамо, в Україні за чотири дні склали близько 2,2 тис. протоколів через порушення маскового режиму.
Нагадаємо, в Україні запровадили штрафи від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.