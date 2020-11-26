В Луцке "антимасочник" подрался с полицией в супермаркете
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Луцке мужчина устроил конфликт с патрульными полицейскими из-за отсутствия маски в супермаркете, в результате стычки одного правоохранителя доставили в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Волынской области.
Инцидент произошел накануне после обеда. Патрульные приехали на вызов о конфликте между заявителем и работниками супермаркета на улице Конякина.
На месте патрульные установили, что "заявитель в супермаркете без средств индивидуальной защиты, поэтому работники супермаркета отказали ему в обслуживании".
"Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушение. Более того - сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате стычки, один из патрульных обратился в медицинское заведение", - отметили правоохранители.
Также инспекторы установили, что "35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350, которым осуществил стоянку на месте для водителей с инвалидностью".
Поскольку в действиях лица были обнаружены и признаки уголовного преступления по ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины, патрульные на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Луцкого отдела полиции.
На мужчину патрульные составили административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч. 5 ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) КоАП.
Добавим, в Украине за четыре дня составили около 2,2 тыс. протоколов за нарушения масочного режима.
Напомним, в Украине ввели штрафы от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.