В Україні за чотири дні склали близько 2,2 тис. протоколів через порушення маскового режиму

“Насправді, є та проблема, що не всі штрафи, далеко не всі штрафи були сплачені, які були накладені. Сплачуються ті штрафи, по яких суди приймали рішення. І сплачено було ось, станом на два тижні тому, близько 22 млн штрафів, накладених з початку карантинних заходів на суб’єктів підприємницької діяльності та громадян України, які порушували правила. Що стосується нових обставин юридичних, які зараз з’явилися у зв’язку із новою нормою кодексу України про адміністративні правопорушення, яка стосується фізичних осіб - штраф від 170 до 255 гривень, який накладається на місці, адміністративний протокол тут же складається на місці і людина зобов’язана його оплатити, то я думаю, що ближчим часом ми побачимо цифри і я сподіваюся, що ці цифри будуть значно вищі по сплачених штрафах”, - сказав Іван Варченко.

Він зазначив, що якщо штраф не буде сплачений, то далі буде виконавче провадження і проблеми для людини, через те, що вона не матиме можливості скористатися певними привілеями і можливостями.

“Зараз, за оці кілька днів, що діє, фактично, чотири дні, які діє норма статті, ч. 2 ст. 44-3, кодексу України про адміністративні правопорушення, складено таких вже близько 2200 адміністративних протоколів. Це значно більше впродовж дня, ніж складалося дотепер. І ми розуміємо, що насправді ці штрафи можуть бути дієвим засобом, хоча разом з тим ми виходимо з того, що на сьогоднішній день поліція проводить перш за все роз’яснювальну роботу, пояснюючи людям, що треба надягати маску”, - додав Варченко.

Нагадаємо, 23 листопада УНН повідомляв, що в Україні за вихідні зафіксували близько 1400 порушень маскового режиму.

Також нагадаємо, голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що у випадку відсутності маски у людини у транспорі спочатку зроблять попередження, а потім буде штраф.