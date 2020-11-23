В Україні за вихідні зафіксували близько 1400 порушень маскового режиму

“З 21 листопада набули чинності нові санкції за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Протягом двох днів поліцейські винесли 1395 постанов про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Із них 1369 — під час перебування в громадських будинках та спорудах і 26 — під час перебування у громадському транспорті”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом із початку дії карантинних обмежень склали 58 тис. 34 адміністративних протоколи через порушення карантину, розпочато 494 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 6 листопада парламентарі ухвалили законопроект, який передбачає запровадження штрафу від 170 до 255 грн за неносіння маски в громадських місцях та транспорті.

У поліції розповіли, що при відсутності масок в транспорті спершу зроблять зауваження і лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника.